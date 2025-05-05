Derecik'te Şiddetli Fırtına Büyük Hasara Yol Açtı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, evlerin çatılarının uçmasına, araçların zarar görmesine, elektrik tellerinin kopmasına ve tarım alanlarında ciddi tahribata neden oldu. Bölge halkı destek bekliyor.
Derecik'te şiddetli fırtına büyük hasara yol açtı
HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan fırtına büyük hasara yol açtı.
Derecik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, ilçe genelinde büyük hasara neden oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok evin çatısı uçarken, araçlar zarar gördü, elektrik telleri koptu. Tarım alanlarında da ciddi tahribat meydana geldi; seralar büyük ölçüde hasar alırken, ağaçlar köklerinden söküldü. Bölge halkı, yaşanan hasarın giderilmesi için destek bekliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERHAT YILMAZ - Güncel