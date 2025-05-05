Derecik'te şiddetli fırtına büyük hasara yol açtı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan fırtına büyük hasara yol açtı.

Derecik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, ilçe genelinde büyük hasara neden oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok evin çatısı uçarken, araçlar zarar gördü, elektrik telleri koptu. Tarım alanlarında da ciddi tahribat meydana geldi; seralar büyük ölçüde hasar alırken, ağaçlar köklerinden söküldü. Bölge halkı, yaşanan hasarın giderilmesi için destek bekliyor.