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Derecik'te şehitler için mevlit okutuldu

Derecik'te şehitler için mevlit okutuldu
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede düzenlenen programda okunan mevlidin ardından tüm şehitler için dua edildi.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "Anne karnında katledilen şehit bebeğimiz Beyaz'ı, kadınlarımızı, gencecik fidanlarımızı asla unutmayacağız. Bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.

Çelik, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve milletin birlik, beraberliğini pekiştirmek amacıyla düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Gelişen-Koryürek köyü yolundaki asfalt çalışmalarını inceleyen Çelik, yolun kısa sürede tamamlanarak yöre sakinlerinin hizmetine sunulması için talimat verdi.

Köylülerle de bir araya gelerek taleplerini dinleyen Çelik, vatandaşlarla uzun uzun muhabbet ettiklerini, bölgede üretilen nar, incir ve üzümü tatma imkanı bulduklarını belirtti.

Çelik, "Hakkari deyince algılarda değişiklik var ama şunu bilmek lazım, Derecik, Şemdinli ve Çukurca ilçelerimiz iklim olarak Hakkari merkez ve Yüksekova'ya göre farklılık gösteriyor. Buralarda nar, incir, üzüm gibi daha sıcak iklim bitkilerini de rahatlıkla görebiliyoruz. Çok da lezzetli. Herkesi Derecik'te incir yemeye bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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