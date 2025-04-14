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Derecik'te Gençler İçin Sanat ve Spor Projesi Başlatıldı

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, gençleri sanat ve spora yönlendirmek amacıyla 'Mahallemin Sesi, Mahallemin Muhtarı' projesini hayata geçirdi. Projenin detaylarını paylaşmak için köy muhtarlarıyla görüşmeler yapılıyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, gençlerin sanat ve spora yönlendirilmesi için çalışma yürütüyor.

Gençlik Merkezince gençlerin spora kazandırılması, sanata yönlendirilmesi ve bu konularda desteklenmesi amacıyla "Mahallemin Sesi, Mahallemin Muhtarı" projesi başlatıldı.

Gençlik Merkezi eğitmen ve gönüllüleri, proje kapsamında köy ve mahalle muhtarlarını evlerinde ziyaret ediyor.

Son olarak Üçyan köyü muhtarı Abdurrahim Gürsel'i ziyaret eden gönüllüler, projenin detayları hakkında bilgi aktardı.

Gençlik Merkezi personeli Haşim Karadeniz, projeyle daha çok gence ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Muhtarlar aracılığıyla gençlere daha kolay ulaştıklarını ifade eden Karadeniz, "Amacımız tüm gençleri Gençlik Merkezine kazandırmak. Merkezimize gelemeyen gençlerin buraya ulaşmasına imkan sağlamak istiyoruz. İlçedeki tüm muhtarları ziyaret etmeyi planlıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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