Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

AA - Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Derecik ilçesinde arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşen asteğmeni arama çalışması sürüyor.

Derecik ilçesinde arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşen asteğmeni arama çalışması sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samanlı Hudut Birliğinde görevli bir asteğmen, arama tarama faaliyeti sırasında dün saat 20.00 civarında ayağı kayarak Hacıbey Çayı'na düştü.

Askerin bulunması için başlatılan çalışmalar, AFAD, jandarma ve emniyetteki 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusunun katılımıyla devam ediyor.

Arama çalışmalarında ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Asker, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title