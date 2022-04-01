Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu

Derecik ilçesinde arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşen asteğmeni arama çalışması sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samanlı Hudut Birliğinde görevli bir asteğmen, arama tarama faaliyeti sırasında dün saat 20.00 civarında ayağı kayarak Hacıbey Çayı'na düştü.

Askerin bulunması için başlatılan çalışmalar, AFAD, jandarma ve emniyetteki 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusunun katılımıyla devam ediyor.

Arama çalışmalarında ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.