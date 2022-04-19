Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcular Vali Yıldırım'ı ziyaret etti

Bocce Petank Yıldız Gençler Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan sporcular Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Antalya Kemer'de düzenlenen şampiyonaya 85 takım katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Furkan Akan, Emre Akan ve Sefa Dursun şampiyonada takım olarak üçüncü oldu.

Sporcuları makamında kabul eden Yıldırım, madalyalarını takdim etti.

Sporcuları tebrik eden Vali Yıldırım, "Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah daha güzel başarılarla sizlerin ismini duyarız. Sizlerle gurur duymaya da devam ederiz." dedi.

Öğrencilere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, bocce antrenörleri Ali Volkan Ünlü ve Hilal Eres de eşlik etti.