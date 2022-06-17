Derebucak ve Beyşehir'de karne heyecanı Beyşehir'de 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Beyşehir'de 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Beyşehir'de 14 bin 742 öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ile şube müdürleri Gazi ve Ali Akkanat ilkokullarında düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Derebucak Derebucak ilçesinde de öğrenciler karne sevinci yaşadı. Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine Kaymakam Ömer Levent Türk katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Türk, gazetecilere, tatilin öğrencilere, öğretmenlere ve bütün eğitim camiası için huzurlu geçmesini temennisinde bulundu. ??????? AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel milli eğitim bakanlığı Hisarcık Beyşehir Güncel Haberler

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