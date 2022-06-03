Derebucak'ta sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı Konya'nın Derebucak ilçesinde, sıfır atık ve geri dönüşüm sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Konya'nın Derebucak ilçesinde, sıfır atık ve geri dönüşüm sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında, Derebucak Belediyesi parkında sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı. Açılışa, İlçe Kaymakamı Ömer Levent Türk, Belediye Başkanı Ahmet Kısa, İlçe Emniyet Amiri Ömer Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Halit Veysel Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay ile kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Derebucak Hisarcık Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Derebucak'ta sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.