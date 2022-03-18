Derebucak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Kenan Almaz yeniden seçildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Derebucak Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yapılan genel kurulunda oda başkanlığına yeniden Kenan Almaz getirildi.

Seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Kenan Almaz yeniden başkanlığa seçildi.

Almaz, yaptığı konuşmada, kendisini yeniden bu göreve layık gören oda üyelerine teşekkür etti.

Genel kurula Kaymakam Ömer Levent Türk, Belediye Başkanı Ahmet Kısa, AK Parti Derebucak İlçe Başkanı Adem Sütçü, MHP Derebucak İlçe Başkanı Ali Almaz, esnaf ve sanatkarlar katıldı.