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Derebucak'a noterlik açılacak

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Derebucak'a noterlik açılacak

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçelerine noterlik açılacağını belirtti.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçelerine noterlik açılacağını belirtti.

Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, Derebucak'ta açılacak noterliğin ilçe halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Derebucak'ın noterlik açılacak 78 ilçe arasında olduğunu aktaran Kısa, "Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Ahmet Kısa Güncel Haberler

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