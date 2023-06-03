Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Dere yükseldi, tarlada mahsur kaldılar

Dere yükseldi, tarlada mahsur kaldılar

Güncel Haberler

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde gittikleri tarlada yağış sonrası mahsur kalan 5 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'te sarı kodla yapılan uyarıların ardından başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde gittikleri tarlada yağış sonrası mahsur kalan 5 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'te sarı kodla yapılan uyarıların ardından başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Köyceğiz köyünde tarlaya giden 5 kişi yağış sonrası derenin taşması ve yaya köprüsünün yıkılması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yeter Yılmaz, Emrullah Yılmaz, Sebahattin Doğan, Meliha Çalıova ve Mehmet Çalıova isimli vatandaşlar itfaiye aracının sepetli merdiveni ile mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. - KARABÜK

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskipazar Karabük İtfaiye AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title