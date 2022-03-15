DERE YATAĞINDAN GİRDİKLERİ KUYUMCUYU SOYAN ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, dere yatağı üzerindeki 5 katlı binanın en altındaki kuyumcu dükkanına, zeminden açtıkları yerden giren ve yaklaşık 16 kilo altın çalan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Hırsızlık olayı, 5 Ocak günü Büyük Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. Gece yarısı 5 katlı binanın altından geçen dere yatağına giren hırsızlık şüphelileri, en alt katta kalan kuyumcu dükkanının hizasında durdu. İş yerinin beton zemininde delik açan şüpheliler, özel yapılan vitrin kasasına ulaştı. Şüpheliler bu kasayı da oksijenli tüple kesip, yaklaşık 16 kilo altınla kaçtı. Şüpheliler, iş yerine dere yatağı altından girdikleri için güvenlik kameralarına yansımadı.

ÖNCE GÖZCÜLER TUTUKLANDI

Soygundan sonra çok yönlü soruşturma başlatan Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü, olayın gerçekleşmesinde malzeme temin ederek gözcülük yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Sorguları tamamlanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kuyumcu soygunuyla ilgili istihbarı çalışmalar sonucu polis İstanbul, Balıkesir ve Doğubayazıt'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Balıkesir'de 3, İstanbul'da 3, Doğubayazıt'ta ise 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTILAR

Polis, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde dedektör kullanarak arama yaptı. Polis, Doğubayazıt'ta 175,9 gram, Balıkesir'de 1 kilo 193 gram, İstanbul'da ise 1 kilo 480,35 gram altın; 2 adet tabanca, 73 adet 9,19 milimetrelik fişek, 2 adet 7,65 milimetrelik fişek, 3 adet av tüfeği, 2 adet oksijen tüpü ve 1 adet metal el testeresi ele geçirildi.