Dere yatağına yuvarlanıp ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaklaşık 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanan ve ikiye bölünen traktörün yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaklaşık 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanan ve ikiye bölünen traktörün yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Habip Akça'nın (22) kullandığı 19 EF 941 plakalı traktör, Topçam mevkisinde yaklaşık 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kaymaya başlayan traktörden atlayan sürücü, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada iki parçaya bölünen traktör ise Oğuzlar Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaynak: AA / Güncel Oğuzlar Topçam Çorum Güncel Haberler

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