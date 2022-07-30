DERE YATAĞINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
İZMİT'te, dere yatağına düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekibince halat bağlanıp kurtarıldı.
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İZMİT'te, dere yatağına düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekibince halat bağlanıp kurtarıldı.
İzmit Fatih Mahallesi'ndeki Akarca Deresi'ne düşen sokak köpeğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenle dere yatağına inen itfaiyeci, köpeğin gövdesine halat bağladı. Köpek yukarı çekilerek kurtarıldı. Herhangi bir yarası olmayan köpek bulunduğu yerde bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel