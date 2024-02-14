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Dere Taşması Sonucu Evler ve Ahırlar Su Bastı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı ve bazı evler ile ahırlar su altında kaldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesi kırsalında etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evler ile ahırları su bastı.

Kentte etkili olan sağanak yağış, Ergani ilçesinde gnlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Güneştepe Mahallesi Akçemelik mezrasında dere taştı. Taşan su nedeniyle mezradaki bazı ev ve ahırları su basarken, 15 yıllık olduğu belirtilen köprü de zarar gördü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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