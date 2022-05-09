Derbide Bitcoin skandalı: TFF'den soruşturma!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Shiftdelete) - Son yıllarda varlığını tüm dünyada hissettiren Bitcoin rüzgarı, hayatın tüm alanlarına girmeye devam ediyor. Öyle ki sporun birçok dalında sponsorluklarıyla göz önünde olan kripto para dünyası, dün ilginç bir şekilde gündeme geldi.

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TFF, maçın hakemi Arda Kardeşler'e soruşturma açtı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında dün oynanan maçta ilginç bir olay dikkatlerden kaçmadı. Maçının hakemi Arda Kardeşler tarafından top ve kale atışı için kullanılan paranın Bitcoin simgesi taşıması tartışma konusu yarattı.

Birçok Bitcoin borsası, sporun her alanında sponsorluklarla giriş yapıyor. Bu alışıldık bir durum olsa da maçın hakeminin bir kripto para şirketinin logosunu taşıyan bir parayla sahaya çıkması, birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), konuya ilişkin soruşturma başlattığını belirtti. işte yapılan açıklama;

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Soruşturma, maçın hakemi Arda Kardeşler ve logosu olduğu iddia edilen şirkete açılmış durumda. Öyle ki böyle bir olay için yeterli bir yasal zemin bulunmuyor. Durumun nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu. Öte yandan derbi Fenerbahçe'nin 6. dakikada Filip Novak, Beşiktaş'ın ise 31. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal'ın attıkları gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi.

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