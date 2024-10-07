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DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Milli Sporcuları Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Milli Sporcuları Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Madalya Kazandı
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DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nden milli sporcular Yusuf Badem ve Rüveyda Nur Evin, Güney Kore'de yapılan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya elde ettiler.

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nün milli sporcuları Yusuf Badem ve Rüveyda Nur Evin, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda madalyayla döndü.

DEPSAŞ Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Chuncheon kentinde 1-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda, DEPSAŞ Enerji'nin milli sporcusu Yusuf Badem mücadele etti.

Erkekler 59 kilo kategorisinde mücadele eden Badem, finalde Güney Koreli rakibine mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Rüveyda Nur Evin de kadınlar 44 kilo kategorisinde yarı finalde Tayvanlı rakibine karşı verdiği zorlu mücadelede mağlup olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, şampiyonada madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Kulüp olarak genç yeteneklerin her zaman yanında olacaklarını belirten Karagüzel, şunları kaydetti:

"Yusuf ve Rüveyda'nın uluslararası arenada gösterdiği bu büyük mücadele, sadece kulübümüz için değil, ülkemiz adına da önemli bir gurur kaynağı. Kulüp olarak genç yeteneklerimizin her zaman yanında olacak, onları her açıdan desteklemeye devam edeceğiz. Başarıya giden yolda emeği geçen antrenörlerimize, sporcularımızın ailelerine ve tüm destekçilere teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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