Depremzedeyken kimliğini evde unutan öğrenciye jandarma yardımı

Kırklareli'nde depremzede öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) jandarma ekipleri yetiştirdi. Sınava girmek için Kırklareli Üniversitesi Kavaklı Yerleşkesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na gelen Ali Erdemdeğer, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Jandarma ekipleri durumu öğrenince öğrenciye yardımcı oldu.