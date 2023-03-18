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'Depremzedeyiz' diyerek dilencilik yaparken yakalandılar

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'Depremzedeyiz' diyerek dilencilik yaparken yakalandılar

OSMANİYE'den gelip, Adana'nın Kozan ilçesinde 'Depremzedeyiz' diyerek dilencilik yapan 10 kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

OSMANİYE'den gelip, Adana'nın Kozan ilçesinde 'Depremzedeyiz' diyerek dilencilik yapan 10 kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Kozan ilçesi Saimbeyli ve Göçyolu caddelerinde, 'Depremzedeyiz' diyerek duygu sömürüsü yaparak dilenen 10 kişi, Kozan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Paraları olmadığı için dolmuşa binemeyeceklerini söyleyen dilencilerden biri, "Bizi bırakın biz gideriz" dedi. Dilenciler, kişi başı 617 TL uygulanan idari para cezası sonrası, zabıta ekipleri tarafından ilçe dışına gönderildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saimbeyli Zabıta Kozan Adana Güncel Haberler

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