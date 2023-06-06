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'Depremzedeyim' diyerek sahte akıllı saat ve kulaklıkları satan şüpheli tutuklandı (2)

'Depremzedeyim' diyerek sahte akıllı saat ve kulaklıkları satan şüpheli tutuklandı (2)

Güncel Haberler

TUTUKLANDIZonguldak'ta, 'depremzedeyim' diyerek sahte akıllı saat ve kulaklık sattığı iddia edilen Hakan Sülükçü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, 'depremzedeyim' diyerek sahte akıllı saat ve kulaklık sattığı iddia edilen Hakan Sülükçü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

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