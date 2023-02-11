Depremzedeyi telefonla dolandırdığı iddia edilen 6 şüpheli adliyede

Gaziantep'teki bir depremzedeyi telefonla arayarak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Gaziantep'teki bir depremzedeyi telefonla arayarak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede Nedim Akarsu'yu arayan şüpheliler, kendilerini "Türk Telekom" çalışanı olarak tanıtıp yardım yapılacağı vadiyle banka bilgilerini temin etti.

Hesabındaki 37 bin liranın, başka bir hesaba gönderildiğini fark eden Akarsu'nun şikayeti üzerine, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada paranın, Beykoz'da bulunan Y.U'nun hesabına gönderildiğini belirledi.

Bunun üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, Y.U. ile suça karıştıkları belirlenen B.K, E.A, T.T, T.D. ve H.Y, Beykoz'da yakalandı.

Şüphelilerden adreslerinde yapılan aramada, 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, 1 ruhsatsız silah ve suçta kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Harun Üstündağ tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ifadesi alınan 6 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.