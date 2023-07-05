Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzedeyi sırtında taşıyan trafik polisi Hasan Aba, görevini yerine getirerek örnek bir davranış sergiledi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Aba'yı tebrik etti.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, deprem ve su baskınlarının yaşandığı sahil şeridinde, yolun karşısına geçmek isteyen bastonlu depremzedeyi sırtında taşıyan trafik polisi Hasan Aba, "Görevimi yaptım" dedi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise Aba'yı tebrik etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'un sahil kesiminde zaman zaman su baskınları meydana geldi. Suların tamamen çekilmediği sahil şeridindeki Çay Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, kimliği bilinmeyen bastonlu depremzede, yolun karşısına geçmek istedi ancak yapamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi Hasan Aba, durumu fark edip depremzedenin önce elinden tuttu, zorlandığını fark edince de sırtına alıp yolun karşısına geçirdi. O anlar, çevredeki kişinin cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada da paylaşıldı. Takipçiler, bu örnek davranışından dolayı polisi kutladı.