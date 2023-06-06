Üye Girişi
Haberi Paylaş
Depremzedeye yıldırım isabet etti: 5 büyükbaş hayvan öldü

Depremzedeye yıldırım isabet etti: 5 büyükbaş hayvan öldü

Güncel Haberler

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde depremzede Aydın Sarı'nın hayvanları için yaptığı derme çatma yapıya yıldırım isabet etti, 5 büyükbaş hayvan öldü.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, depremzede Aydın Sarı'nın hayvanları için kendi imkanlarıyla yaptığı derme çatma yapıya yıldırım isabet etti, 5 büyükbaş hayvan öldü.

Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde oturan Aydın Sarı'ya ait ahır da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Bunun üzerine Sarı, büyükbaş hayvanları için kendi imkanlarıyla derme çatma bir yapı inşa etti. Üzeri branda olan yapıya dün etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etti. Bu sırada içeride bulunan 5 büyükbaş hayvan öldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Aydın Sarı Hekimhan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title