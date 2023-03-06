Depremzedenin 7 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerin ardından ailesiyle Antalya'ya gelen Tarık A.'yı (33) apartman girişinde bıçakla tehdit edip 7 bin TL'sini gasbeden 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerin ardından ailesiyle Antalya'ya gelen Tarık A.'yı (33) apartman girişinde bıçakla tehdit edip 7 bin TL'sini gasbeden 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 4 Mart günü saat 22.00 sıralarında, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. 11 ili etkileyen depremlerin ardından ailesiyle Kahramanmaraş'tan Antalya'ya gelen Tarık A. apartmana gireceği sırada yanına gelen 3 kişi bıçakla tehdit edip, üzerindeki parayı vermesini istedi. Cebinde fazla para olmadığını söyleyen Tarık A., bir miktar çıkartıp uzattı. 3 şüpheli apartmanın duvarına dayadıkları Tarık A.'nın üzerindeki 7 bin TL'yi gasbedip kaçtı. Tarık A.'nın ihbarı üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.K. (40), A.D. (39) ve A.Ç.'yi (39) kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu arada olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 şüphelinin, Tarık A.'dan korkutarak parasını aldığı, ardından duvara dayayıp, üzerini aradıkları görüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Antalya Güncel Haberler

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