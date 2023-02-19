DEPREMZEDENİN 4 İNEĞİ İÇİN YERLEŞTİĞİ OTELİN BAHÇESİNE AĞIL YAPILDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adıyaman'daki evi yıkılan Nurşen Salhan, 4 büyükbaş hayvanıyla birlikte Antalya'da bir otele sığındı. Nurşen Salhan'ın hayvanları için de tesisin bahçesinde geçici ağıl yapıldı. Nurşen Salhan, Korkudan başka bir şey hissedemedim. Dışarı kendimi zor attım dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Aktoprak köyünde yakalanan Nurşen Salhan'ın evi yıkıldı. Yalnız yaşayan Nurşen Salhan, depremin ardından ilk fırsatta 2 ineği ve 2 buzağıyla birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesine geldi. Manavgat'ta barındığı konaklama tesisinin de izin vermesiyle hayvanları için otelin bahçesinde geçici olarak ağıl yapıldı.

'DIŞARI KENDİMİ ZOR ATTIM'

Yaşadığına şükrettiğini söyleyen Nurşen Salhan, köy evinin yıkıldığını belirterek, Korkudan başka bir şey hissedemedim. Dışarı kendimi zor attım dedi. 2 inek ve 2 buzağısıyla Manavgat'a geldiğini anlatan Salhan, Geçici olarak Muharrem beyin otelinde bahçesinde barınacak yer bulduk. Ama ileride benim ve hayvanlarımın barınacağı bir yere ihtiyacım var diye konuştu.

HAYVANLAR STRESE GİRDİ

'Sarıkız' ve 'Benekli' isimlerini verdiği hayvanlarının deprem nedeniyle strese girdiğini anlatan Nurşen Salhan, kaldıkları otelin çevresindeki bahçede otlanan ineklerinin neşesinin yavaş yavaş yerine geldiğini, bunun için de sevindiğini söyledi.

'KELİMELER BOĞAZIMIZDA DÜĞÜMLENİYOR'

Otelin bahçesinde hayvanların barınması için geçici bir alan oluşturduklarını söyleyen otel sahibi Muharrem Duran da Nurşen Salhan'ın hayvanları ile kalacak yerinin olmadığını söylediğini aktardı. Duran, Tesisimizin etrafı yeşil alan, yeşillik çok olduğu için hem kendisine hem de 2 büyükbaş hayvanı ile 2 buzağısına kendimiz burada konaklatmak için açtık kapılarımızı. Söylenecek fazla bir şey yok çünkü kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Ölenlere Allah'tan rahmet yaşayanlara acil şifalar diliyorum. Devletimiz büyük bir devlettir, bu yaraları en kısa zamanda zaten sarıyor, sarmaya da devam edecektir diye konuştu. (DHA)