Depremzedelerin ' Tekirdağ' korkusuna Bakan Akar'dan "Başımızın tacısınız" cevabı

KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; bir araya geldiği depremzedelerin, ' Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin otelde misafir ettiği depremzedeleri çıkarma' kararını hatırlatarak kendi durumlarını sorması üzerine, "Asla böyle bir şey söz konusu değil. Bu bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, devletimizin teminatıdır. Aklınızın ucuna bile böyle bir şeyi getirmeyin. Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız" dedi.

AK Parti'den milletvekili seçilen Akar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında misafir edilen depremzedelerle Gevher Nesibe Yurdu'nda bir araya geldi. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, vatandaşlara da sabır dilekleri ile sözlerine başlayan Akar, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Depremin hemen ardından devletimiz vatandaşlarının yanına koştu. Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk andan itibaren tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etti. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdü" diye konuştu. Tüm bu süreçte devletin milletiyle beraber olduğunu aktaran Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Asla söz konusu değil"

Görüşmenin sonunda bazı depremzedelerin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin otelde misafir ettiği depremzedeleri çıkarma kararını hatırlatıp, büyük tedirginlik yaşadıklarını ifade ederek kendi durumlarını sorması üzerine Akar; "Asla böyle bir şey söz konusu değil. Bu bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, devletimizin teminatıdır" diye konuştu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin söz konusu davranışına yönelik tepkisini dile getiren Akar, şunları kaydetti;

"Bazıları kendi kafasına göre yalan yanlış işler yapıyorlar. 'Yanlış hesap Bağdat'tan döner'. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız. Bunda hiçbir şüphe yok, sakın. Aklınızın ucuna bile böyle bir şeyi getirmeyin. Hangi partiye oy verirseniz verin, hangi dinden, mezhepten, etnik kimlikten olursanız olun öyle bir şey söz konusu değil. İhtiyacınız olduğu sürece burada kalmaya devam edeceksiniz. Devlet, millet olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz."

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