Depremzedelerin Mücadelesi: Bir Ekmek, Bir Peynir, Bir Su

TAMER ARDA ERŞİN

CHP'nin depremzede milletvekillerinden Osmaniye Milletvekili Asu Kaya; 6 Şubat günü Osmaniye Tabip Odası Başkanı olarak izlenimlerini, "O çabayı hiç unutamıyorum ben. O insanların bir ekmek, bir peynir, bir su mücadelesi" sözleri ile aktardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, yıkımın yaşandığı illerden birisi de Osmaniye'ydi. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da deprem döneminde Osmaniye Tabip Odası Başkanı olarak görev yapıyordu. Depremde evi hasar gören ve ailesi ile birlikte güçlüklü kurtulan Kaya; bir yandan ailesini güvenli bir yere götürmek için, bir yandan da hekim olarak yurttaşlara yardım etmek için çaba harcadı. Kaya, o günleri ve depremzedelerin bayramı nasıl geçireceğini ANKA Haber Ajansı'na gözyaşları içinde anlattı.

"Enkazlarla baş başaydık, yalnızdık" diyen Kaya, apartman sitelerinde kendi çabalarıyla insanları kurtarmaya çalıştıklarını aktararak, "Tabii insan gücü nafileydi" dedi.

"HEPSİ TANIDIĞIM İNSANLARDI"

Kaya, bir günden fazla bir süre boyunca insanların aç ve susuz kaldığını söyleyerek; yardımların ulaşmaya başladığı ilk anları aktarırken gözyaşlarını tutamadı.

İnsanlara sınırlı sayıda ekmek ve su verirken kendisini çok kötü hissettiğini belirtti ve "(Yurttaşlara) 'Siz evde beş kişisiniz. Size üç ekmek yeter. Bir üçgen peynir yeter. Size üç su vereyim. Birlikte için' demek çok zordu. Hepsi tanıdığım ve bildiğim insanlardı. Bu trajik kısmı hayatımda hiç unutmayacağım. Sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi geldi. Nispeten temel yaşam gereçlerine erişimimiz sağlandı. Fakat, şimdi geldiğimiz noktada depremden sonra bana göre unutulan bir Osmaniye var. Bu 11 il içinde Osmaniye'nin pek sesi duyurulamadı. Sözü de çok edilmedi" dedi.

"BİR EKMEK, BİR PEYDİR, BİR SU MÜCADELESİ"

Kaya, "O çabayı hiç unutamıyorum ben. O insanların bir ekmek, bir peynir, bir su mücadelesi" diye konuştu. Kaya, şunları belirtti:

"İnce bir el gördüm. Belli ki 16-18 yaşlarında bir genç kızın eliydi. Gördüm ki hayatta değil. Sonrasında o enkazdan indim ben. Baktım, benim birey olarak yapabileceğim hiçbir şey yok. Orada bir canlı artık kalmamış anladım ki. Sonrasında da anladım ki, biz artık kalan canlılar için mücadele etmeliyiz. Olan oldu. O saatten sonra canlı kalan komşularımla, komşularımla hemhal olmaya çalıştım.

Kaya, şu anda Osmaniye'de "kayıplardan sonra yaprak kıpırdamadığını" söyleyerek, "Acil yıkım' denilen bir bina 'ağır hasara' dönmüş. Sahadan bunu duyuyorsunuz. İnsanlar acil yıkım denilen az hasarlıya dönmüş. Ağır yıkım denilen az hasarlıya döndürülmüş. Bunların hepsiyle ilgili önümüzdeki günlerde daha detaylı şekilde çalışacağız" dedi.

"İLK SAATLERİ HERKESİN ZİHNİNDE HALEN ÇOK TAZE"

Kaya, deprem bölgelerindeki bayramın önceki bayramlar gibi olmayacağını belirterek, "Çünkü kayıplarımız halen içimizde. Atamamış durumdayız. Onları unutabilmiş değiliz. Unutabilmek mümkün değil. İlk günün, ilk saatleri herkesin zihninde halen çok taze. Dolayısıyla bu bayram Osmaniye'de hüzünlü olacak. Yıkıntıların içinde, mezarlıklarda olacak" diye konuştu.