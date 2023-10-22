Depremzedelerin köpeği Şila tedavi edildi

HATAY'da otomobil çarpması sonucu kalça kemikleri kırılan ve kalça eklemi çıkan Pekinez cinsi Şila isimli köpek, getirildiği Osmaniye'de tedavi edildi.

Hatay'da depremin ardından konteynerde yaşamak zorunda kalan Kanal ailesinin Pekinez cinsi köpeği Şila'ya, önceki gece kara yolunda otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam etti. Sahibi Hakan Kanal, Şila'yı otomobiline koyup, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Şubesi'ne getirdi. Kalça kemiklerinin kırıldığı ve kalça ekleminin çıktığı belirlenen Şila ameliyata alındı, kalçasına at nalı şeklindeki plak yerleştirildi. Başarılı operasyon sonrası Şila, yeniden yürümeye başladı.

Köpeğin sahibi Hakan Kanal, kaza sonrası zor bir süreç yaşadıklarını söyledi. Kanal, "Köpeğimizin öleceğini düşündüğümüzden eşim Deniz ve benim psikolojimiz kötüydü. Köpeğe çarpan sürücü, arkasına bile bakmadan gitti. Kaza sırasında çarpmanın etkisiyle köpeğimizin kemiklerinin kırılma seslerini duydum. O ve ben bu durumdan çok korktuk. Hatay'da depremden dolayı hiçbir imkan yok. İlk başta Hatay'daki bir veteriner kliniğine götürdük. Röntgen de çekmişti ancak kırık operasyonunun daha uzman bir kadro ile yapılması gerektiğini söylediler. İmkansızlıklarımızdan dolayı etraflıca soruşturduğumuzda HAYTAP'a ulaştık. HAYTAP, bizleri kabul etti. Tedaviden ve sonraki bakımından hiçbir ücret alınmadılar. Ücretsiz bir şekilde köpeğimizin tedavisine ve operasyon sonrası bakımlarını yaparak tüm süreci bilgilendirdiler. Ailemizin bir ferdi olan Şila'mızı bize geri verdiler. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

MASRAFLAR BAĞIŞLARLA KARŞILANDI

Köpeğin tedavi süreciyle ilgili bilgi veren HAYTAP Genel Sekreteri Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise şöyle konuştu:

"Bölgede sahipsiz sokak hayvanlarına tedavi hizmeti sağlayan HAYTAP Tedavi Merkezi onlarca canın tedavisini karşıladı ve karşılamaya devam ediyor. Şila da depremzede canlardan bir tanesi olarak tedavi kapsamına alınan bir miniğimiz. Kalçasına at nalı şeklindeki plak yerleştirerek kırık odağını sabitlediğimiz ve 'toggle pin' tekniği ile de kalça eklemini yerine oturtturduğumuz başarılı bir operasyon geçirdi. Bölgede bu tip kırığın yapılabileceği ender tesislerden bir tanesinin HAYTAP'a ait olması bizleri de ayrıca gururlandırıyor. Operasyon masrafı ve operasyondan sonraki dönemde yoğun bakım ünitesinde özel yoğun bakım mamaları ile beslediğimiz canımızın 20 günlük tedavi masraflarının tamamı gelen bağışlarla karşılandı."