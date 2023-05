Depremzedelerin konaklamasıyla ilgili karar tepki çekti

TEKİRDAĞ'da otellerde misafir edilen depremzedelere verilen hizmetin önce sonlandıracağını, ardından da sürenin uzatıldığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a kentteki depremzedeler tepki gösterdi. Depremde bacağından yaralanan Hataylı Melahat Karaman, 'Şu an bir hayırseverin verdiği bir evde kalıyorum. Ben otel mensubu değilim. Benim torunlarım, kızım otelde, buraya torunum ağlayarak aradığı için geldim. 'Bizi kovmuşlar, nereye gideceğiz' deyince geldim. Dün akşam, bize algı operasyonu yapılıyor denildi. Kadir Beye şu ayağımı gösterir misiniz Benim algı yapacak halim mi var' dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği depremzedelere verdiği hizmeti önce 21 Mayıs'ta sonlandıracağını ardından da sürenin uzatıldığını açıkladı. Dün depremzedeleri ziyaret eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise Hiç endişe etmelerine gerek yok. Yani depremzede olmaları yeterli. Biz kurumlarımızın bütün imkanlarıyla onlarla ilgilenmeye, onlara bakmaya devam edeceğiz. Merak etmesinler. Hiçbir süre yok, istedikleri kadar aileler burada kalabilecekler dedi.

'ALGI OPERASYONU YAPILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kamuoyunda tepki çeken kararlarının ardından dün akşam saatlerinde bir grup depremzedeyi makamında ağırladı. Albayrak, süreçten Tekirdağ Valiliği ve Afad'ın bilgisi olduğunu öne sürüp, Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı deprem bölgesi için seferber ettik. Ancak son bir gün içerisinde, kara propaganda yapılmak suretiyle depremzede vatandaşlarımız üzerinden kurumumuz ile ilgili yapılan asılsız haberler ve paylaşımlarla algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak depremzede vatandaşlarımızın yapmış oldukları ziyaret ve bize olan minnet duygularını samimiyetle ifade etmeleri, yapılmak istenen kara propaganda ve bu algı operasyonuna en güzel cevap teşkil etmektedir diye düşünüyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak depremzede vatandaşlarımıza sırtımızı çevirmemiz, onları sahipsiz bırakmamız asla ve asla söz konusu dahi olamaz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz tarafından arama kurtarma, enkaz kaldırma, sosyal yardımlar, sağlık hizmetleri, altyapı onarım faaliyetleri yürütüldüğü; dahası yüzlerce depremzede vatandaşımızın Tekirdağ'daki otellerde çok iyi koşullarda ağırlandığı, tüm ihtiyaçlarının giderildiği, kentimize uyum sağlamalarına yönelik pek çok etkinliğin düzenlendiği, tüm bu hizmetlerin afetzedelerimizce memnuniyetle karşılandığı gerçeği ortadayken kara propaganda uygulanarak kurumumuz aleyhinde haber ve yayınlar yapılmaktadır. Halbuki Tekirdağ Valiliği ve Afad'ın depremzedelerin misafir edilmesi ile ilgili süreçten bilgileri vardır. Yapılan asılsız yayın ve paylaşımlarla yürütülen algı operasyonu ile kamuoyunda AFAD ile Tekirdağ Valiliği'nin bu süreç hakkında bilgisi yokmuş ve depremzedeler kapı önüne konuluyormuş gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışılmakta ve bu hizmet süreci kasıtlı bir şekilde sabote edilmektedir diye konuştu.

'SEVGİ İLE AŞACAĞIZ'

Başkan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, Karalama kampanyalarını ve algı operasyonlarını sevgiyle aşacağız. Teşekkür ziyaretinde bulunan ve kucaklaştığımız depremzede kardeşlerimiz algı operasyonuna 'dur' dedi. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Onları büyük bir gururla misafir etmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

'BİZDEN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN SİZSİNİZ'

Tekirdağ Valiliği'nin devreye girmesiyle, Süleymanpaşa ilçesinde bağlı Kumbağ Mahallesi'nde otellerde kalmaları sağlanan depremzedeler, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın, 'algı', 'karalama', 'propaganda', 'sabote' açıklamalarına tepki gösterdi. Depreme Hatay'da yakalanan ve kolon düşmesi sonucu bir bacağından yaralanan Melahat Karaman, algı yapmadıklarını söyledi. Tekirdağ'a 3 ay önce geldiğini belirten Karaman, Ayağıma kolon düştü, enkazda iki saat kaldım. Hatay'da tedavi olamadım için İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldum, ayağımda 3 tane platin var. Şu an yavaş yavaş yürümeye başladım. Şu an bir hayırseverin verdiği bir evde kalıyorum. Ben otel mensubu değilim. Benim torunlarım, benim kızım otelde, buraya torunum ağlayarak aradığı için geldim. 'Bizi kovmuşlar, nereye gideceğiz' deyince geldim. Dün akşam, bize algı operasyonu yapılıyor denildi. Kadir Beye şu ayağımı gösterir misiniz Benim algı yapacak halim mi var Ben zaten depremzedeyim, benim yaralarım, benim korkularım zaten bana gerçekten yetiyor. Ben şimdi Hatay'a döneceğim, benim ne evim var ne yerim var. Benim tek güvendiğim şey devletim. Algı operasyonu yapmışız, seçimden bir gün sonra bizi çıkartarak kendi ne yapmaya çalışmış Demek ki oy için bize bakılmış oy toplanmadığı için de biz kovulduk. Şimdi algı operasyonunu ben mi yaptım, kendi mi yaptı Benim kaybedecek bir koltuğum yok. Belediyeye çağırıldık, beni kovmuşsun bir de 'ben seni kovdum bana teşekkür et.' Kusura bakmayın da ben neden kovulduğum yere gideyim. Arkadaşlarımızın 3-4 tanesini farklı düşüncelerle alıp götürmüşler, onlarla konuşmuşlar. Bizi kovan sizsiniz, bizden özür dilemesi gereken de sizsiniz diye konuştu.

'YANDAŞLAR ÇAĞRILMIŞTI'

Malatya Yeşilyurt'tan gelen depremzede Aysun Şan ise yaşadıkları karşısında şoke olduklarını belirterek, Burada barınmamız karşılandı, yemek ihtiyaçlarımız görüldü. Evet yapıldı, inkar etmiyoruz, yediğimizi, içtiğimizi kaldığımız yer, hiçbir zaman inkar etmedik, etmiyoruz da. Dün bir uygulamaya maruz kaldık. Yani yaka paça böyle götürülür gibi Kadir Albayrak'ın yanına götürüldük. Bize, basınla birebir görüşeceksiniz, istemiyorsanız görüşmeyebilirsiniz denildi. Ama yapılan tek bir şey vardı, yandaşlar çağrılmıştı dedi.

'İKİNCİ DEPREMİ YAŞADIK'

Kaldıkları pansiyonlara asılan tebligatla ikinci depremi yaşadıklarını ifade eden Aysun Şan, Şok yani başka ne yaşayabiliriz ki. Biz burada ikinci depremini yaşadık, yani inanmak istemedik, inanamadık. Arkadaşlar bile, 'Şaka mı yapıyorsunuz bize' diye sordu. Hayır, şaka değil, belge elimizde. Bu bir gerçek, 5 gün sonra kapıya atılacaktık. Allah razı olsun AFAD geldi, valimiz geldi, kaymakamımız geldi. Yani bizim arkamızda olduklarını söylediler. Sağ olsunlar bizler de onların arkasında olacağız her zaman. Sadece Kadir Başkana şunu soruyorum. Bunu kim yaptı Sadece bunu merak ediyorum, onayı kim verdi diye konuştu. (DHA)