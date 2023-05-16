DEPREMZEDELERİN KONAKLADIĞI 'MSC AURELİA' GEMİSİ, GÖREVİNİ TAMAMLADI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, depremzedelerin yerleştirildiği 'MSC Aurelia' gemisi, görevini tamamladı. Limandan ayrılan 906 yatak kapasiteli Ro-ro gemisinin kaptanı Dumitru Rusu'ya teşekkür plaketi verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimleriyle, Türk-İtalyan ortaklığındaki lojistik firmasına ait 'MSC Aurelia' adlı yolcu gemisi, İskenderun Limanı'na getirildi. 20 Şubat'ta limana yanaşan gemiye, depremzede aileler yerleştirildi. Gemide ağırlanan depremzede çocuklar, gençler ve büyükler için çeşitli etkinlikler düzenlenip, yaşadıkları travmayı atlatmalarına katkı sağlandı. Geminin İtalyan şefleri, depremzedeler için yemekler ve ikramlar hazırladı, çocuklar için de pasta ve kurabiye yapımı etkinlikleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda, çocukların açık alan ihtiyaçları için de geminin helikopter pisti, halı saha olarak düzenlendi.

İFTARLAR VERİLDİ

Ramazan ayında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımlarıyla depremzedeler için iftar yemeği verildi. İtalyan şefler ramazan ayında geminin dışındaki depremzedeler için de iftarlar düzenledi. Geminin İskenderun'da kaldığı süre boyunca, yerel yönetim ve AFAD koordinasyonuyla, 3 öğün yemek servisi ve hijyenik koşullar sağlanıp depremzedelere geçici barınma desteği verildi.

İSKENDERUN LİMANI'NDAN AYRILDI

Görevinin tamamlanmasıyla gemi İskenderun Limanı'ndan ayrıldı. Geminin kaptanı Dumitru Rusu'ya, deprem sürecindeki yardımları ve özverili çalışmaları için teşekkür plaketi verildi. Kaptan, plaketini MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner ve Medlog Lojistik Mersin Bölge Müdürü Necati Mürşitoğlu'nun elinden aldı. Yalova'ya tersaneye bakıma gönderilen gemi, ardından Türkiye'den ayrılacak.