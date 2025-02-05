Depremzedelerin Kayıp Değerli Eşyaları Tek Tek Sahiplerine Ulaştırılıyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binaların enkazından çıkarılan çelik kasalardaki altın, para, çek ve senet gibi değerli eşyalar, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurulan özel ekibin titiz çalışmalarıyla sahiplerine teslim ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerden Hatay'da, kent genelinde 80 binden fazla bina yıkıldı.

Yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda değerli eşyanın yer aldığı kasaların enkazlarda bulunması üzerine Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda özel ekip kuruldu.

Başsavcılık koordinesindeki ekip, merkez ilçeler Antakya ve Defne'de yıkılan binaların enkazından içerisinde altın kolye, yüzük, küpe, bileklik ile gümüş takı, tapu, senet, silah, pırlanta ve para gibi değerli eşyaların bulunduğu 1120 çelik kasa çıkardı.

Kasalardaki değerli eşyaların sahiplerinin bulunması için özel ekip hummalı bir çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısı, Milli Emlak ve Hatay Defterdarlığından birer görevli ile muhtar, aza, çok sayıda AFAD ve itfaiye personeliyle emniyet ve jandarma mensuplarından oluşan ekip, özel bir alanda kurulan depoda kasaları topladı.

Kamera kaydı eşliğinde tek tek kesici aletlerle açılan kasaların içerisindeki değerli eşyalar, önce ayrıştırıldı, ardından numaralandırıldı.

Kasalardan 366'sı sahibine ulaştırıldı

Antakya ve Defne'deki enkazlarda bulunan farklı boyutlardaki 1120 kasadan 366'sının sahibine, içinde çıkan kimlik bilgileri sayesinde ulaşıldı.

Kasa sahiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede bulunan ziynetlerinin fotoğrafları, kasa numaraları veya değerli eşyanın tutarlı tarifi üzerine 366 kasanın içindekilerin teslimi, savcılık talimatıyla emniyet ekiplerince sağlandı.

Kayıp başvurusunda bulunulmayan 754 çelik kasadan ise adres bilgileri mevcut olan 173'ünün 38'i boş, 135'inin içinden de yaklaşık 10 milyon liralık ziynet eşyası ile nakit para çıktı. Geriye kalan 581 kasayla ilgili ise adres bilgisi bulunamadı, içerisinden çıkan kimlik ve benzeri belgelerle sahipleri araştırılıyor.

Henüz sahibine ulaşılamayan ancak içindeki değerli eşyalar kamerayla kaydedilip tutanak altına alınan 754 kasa, yüksek güvenlikli özel bir alanda tutuluyor.

Enkazda kasası olan depremzedelerin izlemesi gereken yol

Depremde kaybettikleri yakınlarına ait olan kasaları teslim almak için mirasçılar, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek işlemlerini yaptırabiliyor.

Kasada kimlik bilgileri veya içerisindeki değerli eşyaların ayırt edici özelliklerini gösteren fotoğrafı mevcutsa, bunlar da müracaat dilekçesine eklenerek, başvuru sahibinin verdiği bilgilerin uyumuna bakılıyor.

İlgili tespitlerin ardından özel ekip koordinesinde eşleşme sağlandığında, kasa içerisindeki değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor.

Kasa sahibi yaşamını yitirmişse, kasa içerisinden çıkan değerli eşya ve hatıra sayılabilecek not, tespih, anı fotoğrafı gibi materyaller de tereke hakimliğine gönderilerek yasal mirasçılarına veriliyor.