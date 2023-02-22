DEPREMZEDELERİN KALDIĞI PANSİYONUNUN ÇATISI YANDI
Güncel Haberler
BURDUR'un Tefenni ilçesinde depremzedelerin kaldığı pansiyonun çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
BURDUR'un Tefenni ilçesinde depremzedelerin kaldığı pansiyonun çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Tefenni Yenice Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait 3 katlı ve depremzedelerin kaldığı öğrenci pansiyonunun çatısında saat 16.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine depremzedeler pansiyondan tahliye edildi. Büyüyen yangına Tefenni, Çavdır, Gölhisar, Yeşilova ve Karamanlı itfaiyelerinin yoğun çabası ile söndürüldü. Yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel