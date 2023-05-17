Depremzedelerin Kaldığı Otelden Çıkarılma Girişimi İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, depremzedelerin kaldıkları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu iddiasıyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından depremzedelerin yerleştirildikleri otelden çıkarılmaya çalışıldığı iddia edildi. İçişleri Bakanlığı, söz konusu iddia ile ilgili soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 vilayeti etkileyen deprem felaketinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."