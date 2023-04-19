DEPREMZEDELERİN HÜZÜNLÜ BAYRAM YOLCULUĞU

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından felaket bölgesinde yaşayan binlerce kişi başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki yakınlarının yanına yerleşti. Aradan geçen iki buçuk aydan sonra, çok sayıda depremzede, Ramazan Bayramı için memleketlerine dönüyor. Depremzede aileler, İstanbul Havalimanı iç hatlar terminaline geldi.Ali ve Fatma Altıntaş çifti, depremde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ölen kızları ve iki torununun mezarını ziyaret etmek üzere Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla memleketlerine gitti. Uçağın hareketinden önce konuşan Ali Altıntaş, "Çocuklarımızın mezarını ziyaret edip, bayramdan önce dua etmek için gidiyoruz. Kızımı ve torunlarımı depremde kaybettik. Depremden sonra kendi çabamızla oraya ulaşmıştık. Şimdi de bayramı orada geçireceğiz. İçimiz yanıyor. İçimizden atamıyoruz. Eşim ve en ufak kızımla gidiyoruz. En büyük kızım gitti. Sadece ufak kızım kaldı. Bizlerin ne olacağını Allah bilir" diye konuştu.

"4 SENEDE ALMIŞTI EVİNİ; MEZAR OLDU EVİ KENDİSİNE"

"ÇOCUKLARIMIN TOPRAĞINA GİDİYORUM"

"MEMLEKETİMİZDE TEKRAR DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"

Ailesiyle Malatya'da yaşayan İbrahim Erdem de depremde yaşadıkları evin hasar gördüğünü, kendisinin çalışmak için İstanbul'a geldiğini belirtti. Bayramda memleketteki ailesiyle birarada olacağını söyleyen Erdem, "Deprem bizler için sıkıntılı oldu. Büyük hasarlarımız var. Buraya çalışmaya geldim. Bayramda ailemi görmek için gidiyorum. Birkaç gün kalacağız ve tekrar çalışmaya geleceğiz. Hayat devam ediyor ve devam ettirmek zorundayız. Memleketimize tekrar devam etmek zorundayız. Herkesin gelip devam etmesini isterim. Herkes çalışma hayatını kursun. Biraz zor olacak ancak devam edeceğiz. Devletimiz güçlüdür, yaralarımız sarılır. Devletimize, milletimize güveniyoruz. Kayılarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz yaralılara da acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.