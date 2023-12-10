Depremzedelerin hane başı destek ödemeleri yeniden değerlendirilecek

HATAY'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaş, Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nca ( Afad ) verilen 10 bin TL'lik hane başı destek ödemesinin, Haziran 2022'de kendi hanesine kaydı yapılan ve bir süre sonra evden ayrılan yakınına verildiğini belirterek, söz konusu destekten yararlanmak için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK, başvurucunun hane başı destek ödemesi talebinin yeniden değerlendirilmesi için Afad'a tavsiye kararı verdi.

Hatay'dan KDK'ya başvuran bir depremzede, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilendiklerini belirterek, AFAD tarafından verilen 10 bin TL destek ödemesinden faydalanmak istediğini ancak söz konusu yardımın başka birisine ödendiğini anlattı. Ödeme yapılan kişinin yakını olduğunu ancak aynı hanede yaşamadıklarını kaydeden depremzede, ödeme yapılan kişinin 2022 yılının Haziran ayında misafir olarak hanelerine kayıt edildiğini daha sonra sosyal hizmetlerce huzurevine yerleştirildiğini, deprem tarihinde de hanelerinde olmadığını belirterek, afetzede destek ödemelerinden faydalanabilmesi için gereğinin yapılmasını istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, 10 bin TL hane başı destek ödemesinin her konut için konutta adres kaydı bulunan vatandaşlardan yaşı en büyük kişiye yapıldığını tespit ederek, aynı adreste kaydı bulunan vatandaşların fiilen aynı haneden bulunmadıkları itirazlarının değerlendirilmeye alınması gerektiği sonucuna ulaştı. KDK, başvurucunun hane başı destek ödemesi talebinin, deprem tarihinde ödeme yapılan kişi ile aynı hanede ikamet edip etmediği konusunda yapılacak inceleme ve tahkikatların sonucuna göre, yeniden değerlendirilmesi için AFAD'a tavsiye kararı verdi.