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Depremzedelerin Evinden Altın ve Döviz Çalındı, Şüpheli Tutuklandı

Depremzedelerin Evinden Altın ve Döviz Çalındı, Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Kayseri'de depremzede vatandaşın ikametinden 500 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremzede H.K'nin evinden 500 bin lira değerinde altın ve döviz çalındığı ihbarı üzerine, kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.S'yi (22) yakaladı. Zanlının üzerinde 20 gram uyuşturucu da bulundu. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, zanlının bir yakını, adliye önünde basın mensuplarına saldırdı.

Kayseri'de depremzede vatandaşın ikametinden 500 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremzede H.K'nin evinden 500 bin lira değerinde altın ve döviz çalındığı ihbarı üzerine, kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.S'yi (22) yakaladı. Zanlının üzerinde 20 gram uyuşturucu da bulundu.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlının bir yakını, adliye önünde basın mensuplarına saldırdı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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