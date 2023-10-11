Depremzedelerin çocuklarına moral şenliği düzenlendi

Asrın felaketinde evlerini kaybeden ailelerin çocuklarına Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından geleneksel oyunlarla moral şenliği düzenlendi. Konteyner kentte yaşayan 45 depremzede çocuk, etkinlikte yüz boyama, el baskısı ve geleneksel oyunlarla eğlendi.

Asrın felaketinde evlerini kaybettikleri için konteyner kentte yaşamını sürdüren ailelerin çocuklarına Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri geleneksel oyunlarla moral şenliği düzenledi.

6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde meydana gelen, asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından afetzede vatandaşların bir kısmı Adana'nın Çukurova ileçesine bağlı Şambayadı Mahallesindeki konteyner kente yerleştirildi. Konteyner kentte hizmet alan 223 kişinin 45'i depremzede çocuklardan oluşurken, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak, onların güzel vakit geçirmesini sağlamak amacıyla "Cumhuriyetin 100. Yılında Çocuklar El Ele" etkinliği düzenledi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak özellikle depremden etkilenen çocuklarımızın kaygılarını, korkularını minimize etmek ve onların çocuk olduğu duygusundan hareketle geleneksel çocuk oyunlarımızı beraber oynayarak moral ve motivasyonunu üst düzeye taşımak için düzenlenen şenliğimize hoş geldiniz. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak psikososyal destek ekiplerimizle çocuklarımızın yanında olmak yüzlerini güldürmek istedik. Afet dönemlerinde, toplumun incinebilir gruplarından biri olan çocuklar, yetişkin bireylere göre afetlerin etkisini daha yoğun ve daha uzun süre hissedebilmektedir. Afet dönemlerinde, çocukların güçlü yönlerinin desteklenmesi gibi koruyucu önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi çok önemlidir. Ayrıca çocuklarımızın son sığınağı olan aileyi de güçlendirerek olumsuz yaşam olaylarının travmatik etkilerini azaltabiliriz. Çocuklarımız ve ailelerimizin yaralarını Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak depremin sıfırıncı dakikasından itibaren sarmaya ve Devletin şefkat yüzü, merhamet eli olarak her daim yanlarında olacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Ardından çocuklarımıza yönelik müzik ve palyaçoyla şenlik havasında geçen etkinlikte, çocuklara yüz boyama ve el baskısı yapıldı. Daha sonra çocuklar çuval yarışı, mendil kapmaca, halat çekme gibi geleneksel oyunlar oynadı. - ADANA