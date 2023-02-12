DEPREMZEDELERİN BARINDIRILACAĞI YURTLARDAKİ ÖĞRENCİLER AYRILIYOR Güncel Haberler TEKİRDAĞ'da, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde evleri yıkılan depremzedelerin barındırılacağı öğrenci yurtları boşaltılmaya başlandı. TEKİRDAĞ'da, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde evleri yıkılan depremzedelerin barındırılacağı öğrenci yurtları boşaltılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacağını ve öğrencilerin kaldığı yurtların evleri yıkılan depremzedelerin yerleştirileceğini açıkladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Kredi Yurtları Kurumu'na bağlı yurtlar öğrenciler tarafından boşaltılmaya başlandı. Eşyalarını yanlarına alan öğrenciler, yurt önüne gelen servislerin yanı sıra kendilerini almaya gelen aileleriyle birlikte yurttan ayrılıp, memleketlerine gitti. Öğrencilerin ayrılmasının ardından yurtlarda genel bir temizlik yapıldı. Yetkililer, yurtların temizliklerinin bitirilmesi ve hazırlıklarının tamamlanmasının ardından depremzedelerin ağırlanmaya başlayacağını söyledi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Tekirdağ Güncel Haberler

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