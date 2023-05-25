Depremzedelerin altınları çalındı

Adana'da depremde hasar alan evlerini güçlendirmek için esnaf kredisi de çeken çiftin biriktirdiği 37 cumhuriyet altını çalındı. Yaklaşık 350 bin TL değerindeki altınları için üzülen çift, hırsızın bulunması için polise başvurdu.

ADANA'da, depremde hasar alan müstakil evlerini güçlendirmek için esnaf kredisi de çeken Sacile (56)- Şaban (58) Tavan çiftinin biriktirdiği 37 cumhuriyet altını çalındı. Yaklaşık 350 bin TL değerindeki altınları için ağlayan Sacile Tavan, "Sürekli deprem oluyor, ev başımıza yıkılacak diye korkuyoruz" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı oğullarını tedavi ettirmek için ruh sağlığı hastanesine götüren kamyon şoförü Şaban Tavan ve eşi ev kadını Sacile Tavan'ın evlerine hırsız girdi. Depremde hasar alan tek katlı müstakil evlerini güçlendirmek için bir süre önce esnaf kredisi de çeken çiftin biriktirdiği, yaklaşık 350 bin TL değerindeki 37 cumhuriyet altını çalındı. Çiftin ihbarıyla eve gelip parmak izi alan polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.