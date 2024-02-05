Depremzedeleri Ziyaret Eden Motosikletliler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla bir araya gelen 300 motosikletli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentteki çocukları ziyaret etti.

Ayyıldız Motosiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, çevre illerden 300 motosikletli İskenderun'daki Bodrum Konteyner Kente geldi.

Burada çocuklara hediyeler dağıtan motosikletliler, depremzedelerle sohbet etti.

Federasyon Başkanı Emre Berkil, AA muhabirine, depremlerin birinci yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Depremzede çocuklara hediyeler dağıttıklarını anlatan Berkil, "Federasyon ve bağlı dernekler olarak geldik. Çocuklarımızı sevindirmek istedik." dedi.

Erdemli Motosiklet Kulübü Başkanı Bayram Ünal da "Depremin birinci yılında biraz da olsa acılarını dindirmek istedik. Manevi destek için geldik." diye konuştu.

Etkinlikte depremzede çocuklar, motosikletlere bindi.