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Depremzedeleri ısıtmak için güçlerini birleştirdiler: Varilden sobalar yolda

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Depremzedeleri ısıtmak için güçlerini birleştirdiler: Varilden sobalar yoldaTEKİRDAĞ Tekirdağ'da öğretmen ve sanayi esnafı tarafından yakıt varillerinden yapılan sobalar, depremzedelerin soğuktan korunması için bölgeye gönderilmeye başlandı.

Depremzedeleri ısıtmak için güçlerini birleştirdiler: Varilden sobalar yolda

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da öğretmen ve sanayi esnafı tarafından yakıt varillerinden yapılan sobalar, depremzedelerin soğuktan korunması için bölgeye gönderilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana olmak üzere toplamda 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında tüm yurttan bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor. Tekirdağ'dan yapılan yardımların yanı sıra, Süleymanpaşa ilçesindeki sanayi esnafı ve meslek lisesi öğretmenleri depremzedelerin soğuktan korunmasını kolaylaştırmak için fikirlerini birleştirerek, yakıt varillerini sobaya dönüştürmeye devam ediyor. İlk etapta tamamlanan sobalar, deprem bölgesine gönderilmeye başlandı.

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Makine Öğretmeni Özcan Özgenç yaptığı açıklamada, "48 saatlik çalışmamızda 100 adet üretimi bulduk. 48 saat içerisinde sıfırdan projelendirip çalıştığımız atölyemizde. Bütün imkanlar kullanılarak, rakamları yükseltme derdindeyiz. Milletimizin sanayimizin çok büyük desteği ile karşı karşıyayız. Gece mesaisi diyebileceğimiz 17.00 - 00.00 saatlerinde Öğrencilerle eğitim yaptığımız atölyemizde çalışmaya devam ediyoruz. Allah bizi bir daha böyle felaketlerle karşılaştırmasın" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Tekirdağ Deprem Güncel Haberler

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