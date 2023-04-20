DEPREMZEDELERİ HORTUM VURDU; YARALILAR VAR
Güncel Haberler
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar havaya uçtu.
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar havaya uçtu. Yaralanan çok sayıdaki depremzede, çevredeki hastanelere götürüldü.
Olay, Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde meydana geldi. İlçe genelinde fırtına sonrası aniden meydana gelen hortum nedeniyle hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu. Hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar havaya uçtu. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralanan çok sayıda vatandaş hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel