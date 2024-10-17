Depremzedelere Yerinde Dönüşüm Desteği Sağlanacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen köylerde 'Yerinde Dönüşüm Desteği'nin uygulanmasına engel olan sorunların çözümü için 'Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan 'Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; depremlerden etkilenen köy alanlarında yapılan incelemelerden elde edilen bulgular ve vatandaşların talepleri üzerine yönetmeliğe geçici madde eklendi. Böylece köy konutlarının yerinde yeniden yapılmasına ilişkin kolaylıklar getirdi. Köylerde mevcut konutları yıkılan veya orta, ağır hasarlı olan; ancak parsel büyüklüğü yetmediği için mevzuata takılıp, evini yerinde inşa edemeyen vatandaşların önündeki engeller kaldırıldı.

EVLER ARASINDA 3 METRE MESAFE KORUNACAK

İnşa edilecek yapıların parsel sınırlarına 1,5 metreye kadar yakınlaşmalarına imkan tanındı. Evler arasında, en az 3 metre mesafe bırakılarak yapılaşma kurulabilecek. Belirtilen mesafelerin sağlanamadığı durumlarda devreye belediyeler ve İl Özel İdareleri girip, vatandaşın talebini yerine getirebilecek. Bu parsellerde yapı sayısı sınırlaması 6 Şubat 2023 depremi öncesindeki bina sayısını aşmayacak. Oturum alanı, en fazla parselin yüzde 60'ı olabilecek. Köy ve kırsal yerleşik alanlar ve civarının tespiti yapılırken; taşkın, heyelan, çığ ve kaya düşmesi gibi afet riski olanlar ile dere yatağı ve sıhhi, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanların dışarıda bırakılması sağlanarak, kırsal yerleşimlerin de afete dirençli olması amaçlandı.

İSKAN DIŞI TARIM ALANLARI KAPSAMA DAHİL EDİLMEDİ

Düzenlemenin köy yerleşik alanlarında konutlarını yerinde dönüştürecek vatandaşların parsel boyut ve geometrileri ile halihazırda mevcut yapılaşma nedeniyle yaşadıkları sorunlara çözüm sağlaması amaçlandı. Düzenleme, deprem felaketi nedeniyle oluşan yaraların bir nebze de olsa sarılması, barınma ihtiyacının bir düzen içinde en hızlı şekilde karşılanması ve köylerde komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesinin temini maksadıyla yalnızca köy ve kırsal yerleşik alanlarla sınırlı tutuldu. Bölgede tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmemesi yönünde hassasiyet gösterilerek, iskan dışı tarım alanları kapsama dahil edilmedi. Bunun yanı sıra; düzenlemede yer alanlar dışındaki kat adedi, bina yükseklikleri gibi yapılaşma şartlarının Çevre Düzeni Planı ve yönetmelikte belirlenen diğer hususlara uygun şekilde sürdürülmesi öngörüldü.

10 YILA KADAR VADELİ FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Öte yandan deprem felaketinin ağır yıkıma neden olduğu köylerde vatandaşlara, bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle köy evi inşa etme hakkı ya da 'Yerinde Dönüşüm Desteği'yle kendi evini yaptırma hakkı tanınıyor. 'Yerinde Dönüşüm Desteği'nde vatandaşlara köy evleri için yerinde dönüşüm modeliyle yerinde dönüştürülecek ilk konut için 750 bin TL hibe, 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vadeli 1 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor. İlk konutu için hibe imkanı alan vatandaşlara varsa diğer 3 konutuna kadar bu kredi desteği veriliyor.

BAKAN KURUM'DAN PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yönetmeliğin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, 'Asrın Felaketi'ni yaşayan illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her adımı atıyoruz. Köy evlerinde yerinde dönüşümü tıkayan bazı konuların çözümü için yönetmeliğimizi güncelledik. Depremde hasar gören ya da yıkılan; ancak imar yönetmeliği gereği evini dönüştüremeyen hemşehrilerimiz de artık yerinde dönüşüm imkanından yararlanabilecek dedi.

ANKARA,