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Depremzedelere Yardım İddiasıyla Dolandırıcılık Operasyonu

Depremzedelere Yardım İddiasıyla Dolandırıcılık Operasyonu

Güncel Haberler

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, depremzedelere gıda yardımında bulunmak isteyenleri 13 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. 7 kişi tutuklandı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, depremzedelere gıda yardımında bulunmak isteyenleri 13 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Ayşe T. savcılıktan serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan Osman T., Hasan B., Oğuzhan T., Neriman U., Berzan Osman B., İsmail Ç. ve Osman T. tutuklandı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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