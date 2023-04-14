Depremzedelere Yardım İddiasıyla Dolandırıcılık Operasyonu
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Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, depremzedelere gıda yardımında bulunmak isteyenleri 13 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. 7 kişi tutuklandı.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, depremzedelere gıda yardımında bulunmak isteyenleri 13 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Ayşe T. savcılıktan serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan Osman T., Hasan B., Oğuzhan T., Neriman U., Berzan Osman B., İsmail Ç. ve Osman T. tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel