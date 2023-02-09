Depremzedelere yardım götürmek isterken trafik kazasında öldü Güncel Haberler HATAY'a kendi imkanlarıyla yardım malzemesi taşıyan Abdülaziz Kartal (30), Adana'da trafik kazasında hayatını kaybetti. HATAY'a kendi imkanlarıyla yardım malzemesi taşıyan Abdülaziz Kartal (30), Adana'da trafik kazasında hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Kartal'ın cenazesi, Şırnak'ta toprağa verildi. Kahramanmaraş'ın merkezli depremin vurduğu Hatay'a, Antalya'dan toplanan ihtiyaç malzemelerini kendi imkanlarıyla götürmek için yola çıkan evli ve 2 çocuk babası Abdülaziz Kartal'ın kullandığı kamyonet, Adana Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kartal, kurtarılamadı. Kartal'ın cenazesi, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Toklu köyünde toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şırnak Adana Hatay Yerel Güncel Haberler

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