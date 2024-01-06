Depremzedelere Ücretsiz Berber Hizmeti

Hatay'ın Defne ilçesinde berberlik yapan iki kardeş, satın aldıkları konteynerde depremzedelere 7 aydır ücretsiz hizmet veriyor.

Turunçlu Mahallesi'nde yaşayan Emircan (18) ve Emre Turunç (16) kardeşler, babalarının desteğiyle satın aldıkları konteyneri berbere dönüştürdü.

İki kardeş, berber dükkanına dönüştürdükleri konteynerde depremzedelere destek için 7 aydır ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor.

Emircan Turunç, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde işçi olarak 3 yıldır çalıştığı iş yeri ile ailesiyle yaşadığı evlerinin yıkıldığını söyledi.

Şu anda ailesiyle konteynerde kaldıklarını anlatan Turunç, berberlik mesleğini de kardeşiyle ücretsiz olarak sürdürdüklerini belirtti.

Ücretsiz berber hizmetini 1 yıl daha yapmayı planladıklarını söyleyen Turunç, şöyle konuştu:

"6 Şubat depreminde evimizi ve çalıştığım iş yerimi kaybettim. Kardeşimle memleketimizi kalkındırmaya destek olmak ve mesleğimizi sürdürmeye karar verdik. Satın aldığımız konteynerde insanlarımızı ücretsiz tıraş ediyoruz. Biz de depremzedeyiz ama insanlarımıza yardımımız ve hayrımız dokunsun istedik. Burada gelen vatandaşlarımıza saç ve sakal kesimi, yıkıma ile fön çekme gibi hizmetleri ücretsiz yapıyoruz."

Tıraş olan Mehmet Katırcıoğlu da Emircan ve Emir kardeşlerin güzel bir hizmet sunduklarını söyledi.

Ücretsiz tıraş olan Sabahattin Gül de mahallelerinde depremzedelere destek için bu hizmeti sunan iki kardeşe teşekkür etti.