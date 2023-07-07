Depremzedelere Hatay mutfağından örnekler sunuldu

BURDUR'da KYK yurtlarında misafir edilen Hataylı depremzedeler, öğle yemeğinde Hatay mutfağından yemekler hazırlayarak tattırdı. Yemeklere Gençlik ve Spor İl Müdürü, Afet ve Acil Durum Müdürü ve Yurt Hizmetleri Müdürü de katıldı.

BURDUR'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen Hataylı depremzedeler öğle yemeğinde Hatay mutfağından örnekler sundu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan KYK yurtlarında misafir edilen 6 depremzede kadın, Hatay mutfağından yemekler hazırladı. Öğle yemeğine Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Özçelik ile depremzedeler katıldı. Depremzedelere yemekleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz ile Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Özçelik dağıttı.

Yemeği hazırlayan depremzede Tunay Sürücü, "Depremden bu yana buradayız. Beş aydan beri kendi mutfağımızdan yemekler özlediğimiz için bugün kendi mutfağımıza ait yemeklerimizi tattırmak istedik. Birkaç arkadaş uğraşarak yaptık. Herkesin emeklerine sağlık" dedi.

Memleketlerini çok özlediklerini belirten Tunay Sürücü, "İnşallah kısa zamanda orada olmak istiyoruz. Kendi memleketimizin yemeklerini tadarak bir nebze mutlu olmak istedik" diye konuştu. Tunay Sürücü, Hatay mutfağına özgü, tepsi eti, kaytaz böreği, külçe, cevizli biber, humus ve künefe hazırladıklarını da söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, yemeğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Depremden sonra 75 gün Hatay'da görev yaptığını belirten Kemerkaya, "Biz hepimiz kardeşiz. Bugün siz buradasınız bilin ki bizler de yarın sizlerin yanında olabiliriz. Sizler burada olduğunuz sürece bizler sizlerin her daim hizmetkarıyız. Bu güzel lezzetleri bizlere tattıranların ellerine emeklerine sağlık" diye konuştu. (DHA)