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Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı (2)

Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı (2)

Güncel Haberler

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBESTEskişehir'de 14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.D.D. adlı kadın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST

Eskişehir'de 14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.D.D. adlı kadın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir 14 Mayıs Güncel Haberler

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