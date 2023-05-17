Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı (2)
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ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBESTEskişehir'de 14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.D.D. adlı kadın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST
Eskişehir'de 14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.D.D. adlı kadın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel