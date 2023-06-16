Depremzedelere ekmek gönderen okulu ziyaret etti

Adıyamanlı Rukiye Çelik, deprem sonrası bölgeye ekmek gönderen Erzurum Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini ziyaret etti. Okul müdürü İstek Bulut ile görüşen Çelik, okulun gösterdiği özveri için teşekkür etti.

ADIYAMANLI Rukiye Çelik, deprem sonrası bölgeye ekmek gönderen Erzurum Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini, geldiği kentte ziyaret etti. Okul müdürü İstek Bulut ile görüşen Çelik, "Küçük paketler halinde özveriyle hazırlanmış ekmekler bize Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Ören köyünde ulaştı. Ekmekleri görünce çok duygulanmıştım. Ahde vefa için şimdi okuldayım" dedi.

Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi'nde Rukiye Çelik, eşi ve 2 çocuğunun oturduğu ev, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gördü. Çelik ailesine, Besni ilçesi Ören köyünden bir kişi evini açtı. Aile, burada depremin üçüncü günü Erzurum Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gelen paketlenmiş ekmeklerle kahvaltı yaptı. Ekmeklerin poşetinin fotoğrafını çeken Rukiye Çelik, fırsat bulduğu takdirde öğretmen ve öğrencilere teşekkür ziyaretine gideceğini söyledi.

Rukiye Çelik, ekmek üretimi bittiği için atölyede temizlik yapan öğrencilerle görüşerek hatıra fotoğrafı çektirdi.