Depremzedelere dördüncü kira ödemesi yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere yönelik dördüncü kira ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD'dan nisan ayından itibaren dördüncü kira destek ödemesi depremzede vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı. Temmuz ayında toplam 304 bin 108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı. 4 ayda ise toplam yapılan kira yardımı 5 milyar TL'yi aştı. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya da devam edecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA