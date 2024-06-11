Depremzedelere Bisiklet Hediyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta karne ve bayram hediyesi olarak 50 yetim çocuğa bisiklet hediye etti.

"Unutursak Yetim Kalır" projesi kapsamında depremzede 50 yetim çocuk için bisiklet dağıtım programı düzenlendi.

Leyli Zeynep Mahçiçek Kuran Kursu bahçesinde düzenlenen programda Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, çocuklara bisikletlerini dağıttı.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, programda yaptığı konuşmada Vakfın bayram boyunca yurtdışı ve yurtiçinde çeşitli faaliyetlerinin olacağını hatırlatarak, depremin merkez üssünde de yetim çocukların yüzünü güldürmek için karne ve bayram hediyesi olarak bisiklet dağıttıklarını söyledi.

Programa, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, ile çocukların aileleri katıldı.